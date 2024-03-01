НСО дополнительно получит 400 субсидий на догазификацию

Новосибирской области на догазификацию выделят дополнительные 32,6 млн рублей.

О добавленных субсидиях для региона сообщил зампредседателя Госдумы Александр Жуков. Решение было принято комиссией Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в целях предоставления поддержки льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ при догазификации. Планируется, что с учетом этих средств будет заключено 418 договоров на данные цели.

В настоящее время в Новосибирской области обеспечена техническая возможность подключения для 35,7 тысячи домовладений в 153 населенных пунктах.

Напомним, догазификация без привлечения средств граждан распространяется на подключение к сетям индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности жителей, в тех населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков.