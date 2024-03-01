Под Новосибирском блогер обратился к Путину из-за строительства школ и детсада в Краснообске

Общественник из рабочего посёлка Краснообск Новосибирской области Валерий Котельников решил пожаловаться президенту России Владимиру Путину на Генеральный план, в котором нашлось место застройке, но нет места для школ и детских садов.

В рабочем посёлке Краснообск ещё с конца 2023 года проходили митинги против точечной застройки. Так, местных жителей не устраивает, что на Генеральном плане не хватает места школам и детским садам.

Краснообский блогер Валерий Котельников решил обнародовать проблему с плохо развитой социальной инфраструктурой и ростом количества строящихся домов. Общественник написал жалобу в администрацию президента России Владимира Путина.

«Я, как житель посёлка Краснообск Новосибирской области, прошу обратить внимание на ситуацию со строительством Социальной инфраструктуры в 3-м микрорайоне посёлка Краснообск. Жители Краснообска активно участвовали в разработке Генерального плана посёлка, — пишет в администрацию президента России Валерий Котельников.

– В 3-м микрорайоне, рассчитанном на 20 тысяч жителей, данным документом предусмотрено строительство 2-х школ, 3-х детских садов, а также встроенно-пристроенные социальные объекты. И на данный момент, при активном строительстве коммерческой жилой застройки, мы наблюдаем провал по всем социальным направлениям».

В частности, блогер задаётся вопросом: как помещения под социальные объекты будут выкупаться у застройщика. Валерий Котельников отмечает, что технические задания для таких объектов даже не были спроектированы.

«Сейчас, когда эти объекты построены, мы не можем добиться от властей информации об их назначении. Идёт «футбол» проблемы между чиновниками разного уровня, — считает блогер. – Ведь назначение их, а значит и подведомственность не определены. Также не предусмотрены в бюджетах всех уровней и средства ни на их выкуп, ни на дальнейшее оборудование и финансирование. В такой ситуации у нас возникло опасение, что идёт чиновничий саботаж».

Также в своём письме Путину блогер отмечает, что краснообские школы уже переполнены фактически в два раза. Тем временем, активисты не могут никак получить информацию о сроках строительства новых социальных объектов.

«Ответы чиновников туманны и не имеют никакой конкретики по срокам. Жилая застройка ведётся активно и массово, но первую школу в новом микрорайоне нам обещают начать строить только после 2027 года, и то только на словах без подтверждающих документов и заложенного финансирования, — продолжает Валерий Котельников.

– Тем временем уже в гимназии Краснообская при здании на 1100 мест учится 2300 учеников. А в 2023-24 годах застройщики сдали или сдают порядка 10 многоквартирных домов, и в какие школы пойдут эти дети нам совершенно непонятно».

Местные жители просят запретить строительство в рабочем посёлке до решения проблемы со школами и детсадами. Иначе, как считает автор письма, это может привести к «социальному взрыву». Письмо в администрацию президента России было направлено в последний день зимы, 29 февраля.