Под Новосибирском супруги стали родителями «королевской двойни»

По информации управления по делам ЗАГС Новосибирской области, супружеской паре из Сибири выпала честь стать родителями разнополых двойняшек.

16 февраля этого года в Болотнинском районе у мужчины и женщины родились на свет мальчика и девочку, которых назвали Мироном и Полиной. Таких деток называют «королевскими двойняшками».

Сегодня, 29 февраля, молодые родители собрались в торжественной обстановке в местном ЗАГСе, чтобы получить свидетельства о рождении своих малышей и принять поздравления от представителей ведомства. Этот день оказался особенным для семьи, подчеркивая редкость и значимость такого события.

Ранее сообщалось, что за последние три високосных года в Новосибирской области 29 февраля появилось на свет 238 детей. Наибольшее количество родившихся пришлось на 2012 год, когда в этот день родились 97 младенцев. В 2016 году число составило 85, а в 2020 году – 56 новорожденных.