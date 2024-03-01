Под Новосибирском в школе родители заявили о некачественной еде с плесенью

В Новосибирской области, в столовой Криводановской школы № 22, обнаружили еду с плесенью.

Родители выразили свою недовольство качеством блюд, предлагаемых для детей, и разместили фотографии на портале Flamp. Они отметили, что еда была невкусной, холодной и неаппетитной, а некоторые блюда содержали плесень.

В комментариях пользователей на портале пошутили о возможном сотрудничестве столовой с медицинскими учреждениями города. Прокуратура уже начала проверку по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске снесут четыре дома в трех районах.