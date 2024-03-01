сегодня
01 марта, 10:22
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня
01 марта, 10:22
пробки
5/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня 09:16
общество

Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области

Фото: freepik

В селе Новосибирской области построят пристройку к школе на 200 учеников.

На сайте госзакупок опубликовали информацию о том, что в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области планируют построить пристройку к школе — она будет рассчитана на 200 мест.

Уточняется, в пристройке запланировано четыре блока: входная группа, актовый зал и библиотека, спортзал и все остальные помещения, также предусмотрена спальня-игровая.

Начальная цена контракта – 654 миллиона рублей. Подать заявки на торги можно до 18 марта текущего года.

Напомним, что в Новосибирске не идет речи о переносе в школах весенних каникул.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в