Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области

В селе Новосибирской области построят пристройку к школе на 200 учеников.

На сайте госзакупок опубликовали информацию о том, что в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области планируют построить пристройку к школе — она будет рассчитана на 200 мест.

Уточняется, в пристройке запланировано четыре блока: входная группа, актовый зал и библиотека, спортзал и все остальные помещения, также предусмотрена спальня-игровая.

Начальная цена контракта – 654 миллиона рублей. Подать заявки на торги можно до 18 марта текущего года.

Напомним, что в Новосибирске не идет речи о переносе в школах весенних каникул.