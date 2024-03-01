Ряд бюджетников с разницей в полгода получат федеральные доплаты

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в своем обращении Федеральному Собранию сообщил о вводе доплат некоторым специалистам.

Так, с 1 марта федеральную выплату в размере десяти тысяч рублей начнут получать учителя за классное руководство и кураторство групп в техникумах. Поддержка коснется специалистов, работающих в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек.

Через полгода, с 1 сентября, планируется ввести доплату в пять тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Также глава государства поручил кабмину с 2025 года отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах.

Более подробно о ключевых моментах выступления Владимира Путина можно увидеть в нашем фоторепортаже.