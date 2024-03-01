СК показал фото из квартиры в Новосибирске, где мать забила дочь до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области было предъявлено обвинение женщине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери.

На данный момент фигурантке по делу предъявлено обвинение, и судом, по ходатайству следователя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий с целью собрать и закрепить доказательства.

По версии следствия, 23 декабря прошлого года в квартире в Первомайском районе Новосибирска обвиняемая, пытаясь успокоить ребенка, взяла его за ноги и несколько раз ударила головой о каркас дивана, что привело к закрытой черепно-мозговой травме. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где 27 февраля 2024 года скончалась от полученных травм.