«Взяла за ноги и ударила головой о каркас дивана»: в Новосибирске девушка убила малолетнюю дочь

Первомайский районный суд Новосибирска принял решение заключить под стражу 19-летнюю девушку, обвиняемую в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери.

По версии следствия, в результате личной неприязни к ребенку, обвиняемая совершила насильственные действия. Она взяла ребенка за ноги и ударила головой о каркас дивана.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Из-за этого девочка скончалась в больнице.

Суд решил заключить обвиняемую под стражу до 25 марта 2024 года. Постановление суда подлежит обжалованию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после избиений в селе Новосибирской области.