Стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирске стали известны дополнительные детали исчезновения 13-летней Виктории Козубец, которая пропала 22 февраля.

По информации родителей, девочка направилась к подруге, чтобы передать зарядку, но после этого не вернулась домой и не поддерживает связь с семьей. В настоящее время волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы активно проводят поиск.

По данным геолокации мобильного телефона, после визита к подруге Виктория была замечена в «Ройал-парк» и посетила еще два адреса. Однако после 22 февраля связь с ее устройством была потеряна. Матери девочки сообщили, что по неподтвержденной информации Викторию видели в Дзержинском районе, где она, предположительно, обращалась к прохожим с просьбой о помощи и звонила в полицию.

Родители передали полицейским данные о звонках с телефона дочери для проверки. На данный момент никаких конкретных улик в доме не обнаружили.

По предварительной информации, ранее Виктория уходила из дома. Однако в прошлых случаях она возвращалась спустя несколько дней.

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