В Новосибирск привезли огонь семейного счастья

Огонь семейного счастья привезли молодожены из Мурома.

В Новосибирскую епархию молодая семья Юндт привезли огонь семейного очага Троицкого монастыря Мурома, где покоятся мощи князя Петра и княгини Февронии Муромских. Огонь любви и верности будет храниться в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска.

Пламя очага символизирует любовь и верность. После зажжения, огонь был перенесен в 12 лампад и направлен во все федеральные округа.

«Каждая семья сможет прийти в храм и зажечь от лампады огонь семейного очага, символизирующий долгую и счастливую семейную жизнь», – отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Напомним, что тактильная икона появилась в храме Новосибирска.