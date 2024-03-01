В Новосибирске автоледи на парковке протаранила машины и едва не сбила девушку

Женщина за рулем иномарки повредила несколько автомобилей и едва не сбила человека.

«На Крылова, 20, женщина за рулем красного кроссовера Hyundai Creta протаранила несколько припаркованных автомобилей», — написали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Инцидент произошел 29 февраля. Автоледи, по всей видимости, выезжала с парковки и не рассчитала с подачей газа, так как на скорости боком влетела в стоявший на другой стороне черный внедорожник. Но это происшествие даму не остановило: не притормаживая, она продолжила движение, но транспорт снова не послушался и вернулся в свой ряд, снеся еще несколько машин.

В попытках ехать дальше, сибирячка поехала вперед, не замечая проходившую мимо девушку — кроссовер толкнул пешехода и все-таки встал. Едва не задавленная гражданка пошла дальше.

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