В Новосибирске экстремалы прокатились на льдине и попали на видео

В Новосибирске группа экстремалов опубликовала ролик, где они прокатились на льдине по реке.

Видео было размещено в группе «У нас на Шлюзе». Эти спортсмены готовятся к заплыву с левого на правый берег, запланированному на 8 марта. Они обладают опытом зимнего плавания и способны находиться в холодной воде до 20-30 минут.

По словам автора поста, участники решили вспомнить детство и немного покататься на льдинах. В ролике запечатлены двое мужчин, стоящие на плавающей льдине. Один из них активно махал руками, изображая сражение с оппонентом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском блогер обратился к Путину из-за строительства школ и детсада в Краснообске.