В Новосибирске готовят проект застройки центра у ЦУМа

В Новосибирске разрабатывают проект застройки территории в центре города, где расположен ЦУМ.

Постановление «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, Вокзальной магистралью, ул. Дмитрия Шамшурина, Туннельным спуском, полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах» подписал исполняющий обязанности главы муниципалитета Олег Клемешов.

«Установить срок подготовки проекта планировки с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) — до конца 2025 года», — говорится в документе.

В настоящее время стартовал период сбора предложений от жителей города и юрлиц. С учетом этого будет разработано и утверждено задание на разработку проекта планировки.

В документах отразят возможную этажность, плотность застройки, обеспеченность социальной и транспортной инфраструктурой.

Ранее мы рассказывали, что власти Новосибирска прекратили строительство у рыболовной зоны Оби.