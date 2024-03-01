В Новосибирске ищут скрывшегося автомобилиста и сбитого им мужчину

Днем 29 февраля в Новосибирске пешеход попал под колеса машины.

«Наши подписчики сообщают, что на Вокзальной магистрали, 16, водитель кроссовера Chery Tiggo 8 Pro сбил мужчину, который, по словам очевидцев, перебегал дорогу в неположенном месте», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

В комментариях к этой публикации большинство сибиряков приняли сторону автомобилиста. Люди пожалели его, а пешехода обвинили в произошедшем и пожелали ему здоровья.

Несмотря на то, что сбитый мужчина лежал на проезжей части во время фотосессии от прохожих, на месте его, как и наехавшей на него иномарки, не оказалось на месте по прибытию инспекторов ГИБДД. Сейчас в полиции устанавливают личности обоих участников ДТП для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске автоледи на парковке протаранила машины и едва не сбила девушку.