В Новосибирске из-за ДТП площадь Калинина стала «кольцом Ада»

1 марта авария стала причиной образовавшейся пробки на площади Калинина.

«Сегодня вечером титул «кольцо Ада» переходит площади Калинина», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

На приложенном ролике видно, что на участке скопилось множество машин. Как оказалось позже, причиной затора стала авария — столкнулись троллейбус и фура. По данным подписчиков, попавший в ДТП общественный транспорт — новый, только сегодня вышел на рейс. О наличии пострадавших информации нет.

Напомним, на днях в Новосибирске мужчина управлял маршрутным автомобилем «Луидор» и двигался по улице Никитина в сторону Белинского, и напротив дома № 68 он сзади врезался в грузовую ГАЗель, водитель которой начал притормаживать перед светофором. В результате аварии пять человек пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.