В Новосибирске на уличном экране транслировали обращение Путина к Совфеду

Жители Новосибирска могли прямо на улице смотреть послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Главу государства и основные тезизы из его обращения к сенаторам транслировали на площади Маркса на фасаде ГУМа.

Напомним, Владимир Путин в своем выступлении затронул все главные темы: поддержку участников спецоперации и их родственников, строительство жилья, молодежные программы, семейные ценности, повышение прожиточного минимума, развитие здравоохранения и сферы образования и многие другие.

Также президент сделал ряд важных заявлений — подробно ознакомиться с ними можно в отдельном материале Сиб.фм.