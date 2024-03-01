В Новосибирске начали принимать документы от кандидатов в мэры

В первый весенний день в мэрии Новосибирска начала работать комиссия по приёму документов от кандидатов в градоначальники. Сиб.фм рассказывает о порядке приёма документов 1 марта.

1 марта в кабинете №341 мэрии Новосибирска начали принимать документы от кандидатов в градоначальники. Его двери открылись сегодня в 9.00.

«Люди приносят свои документы в соответствии с тем перечнем, который есть в опубликованном объявлении о выборах. Приём документов продлится до 15 марта, — рассказал Сиб.фм член конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Антон Тыртышный. – Конкурс сам состоится 4 апреля. Сначала будет тестирование. Они должны будут пройти тест на знание законодательства. По этой анкете кто-то будет допущен ко 2 этапу, а кто-то нет. В ходе тестирования кандидаты должны ответить правильно более чем на половину вопросов теста».

Так, требования к кандидатам на должность мэра Новосибирска стандартные: человек должен быть старше 21 года, у него не должно быть судимости.

В ходе тестирования кандидат должен будет продемонстрировать знание правовых норм и механизма работы муниципальной власти. После этого кандидатов ждёт второй этап: устное собеседование. Но окончательно судьбу мэрского кресла решат депутаты горсовета. В финал должны выйти не менее двух кандидатов, в противном случае выборы будут признаны недействительными.

«Задача нашей комиссии — отобрать кандидатов, которые соответствуют всем критериям. Кандидаты, которые прошли оба отборочных тура, попадают на сессию горсовета. А из них уже депутаты выбирают мэра тайным голосованием»,

— заключил Антон Тыртышный.

Напомним, в состав конкурсной комиссии входят 8 человек: 4 из них – от правительства Новосибирской области, четыре от горсовета. Они выполняют функцию, схожую той, которая возлагается на избирком.

Что касается прозрачности, то во время второго тура (собеседования с кандидатами) будет вестись видеосъёмка, но запись не будет обнародована: она останется храниться в архивах горсовета.

«Когда рассматривался порядок проведения конкурса горсоветом, я предлагал организовать видеозапись прямой трансляцией в интернет. Но соответствующая комиссия, которая этот проект разрабатывала, со мной не согласилась, — добавил Антон Тыртышный.

- Единственное, что мне удалось добиться — запись будет храниться в горсовете, без опубличивания».