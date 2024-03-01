В Новосибирске назвали худшие детские стоматологии

На основе отзывов пользователей популярного сервиса 2ГИС составлен рейтинг худших детских стоматологических поликлиник и отделений в Новосибирске. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Первое место заняло детское отделение стоматологической поликлиники №9 по адресу улица Кошурникова, 10. Общая оценка медицинского учреждения составила 3,1 звезды. Пользователи отмечают недружелюбное отношение некоторых стоматологов к родителям и детям, а также недостаточное информирование о процедурах лечения.

На втором месте оказалось третье отделение детской городской клинической стоматологической поликлиники по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 в Кировском районе с оценкой 3,4 звезды. Пользователи жалуются на трудности с записью на прием, грубость врачей и длительные ожидания.

Детскую городскую клиническую стоматологическую поликлинику на улице Степной, 7, оценили в 3,6 звезды. Родители недовольны неправильной информацией о записи на прием и качеством медицинских услуг.

Также в списке оказалась частная стоматология «Сто процентная пародонтология» в Бердске с оценкой 3,9 звезды. Местные жители жалуются на проблемы с контактами и долгие ожидания при записи на прием.

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