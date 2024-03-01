В Новосибирске продают коллекцию старых телефонных карт

На популярном сайте объявлений появилась коллекция из десятка телефонных и транспортных карт, выставленная за 500 рублей.

Среди карточек на фотографиях видно таксофонные карты с логотипом «Сибирьтелекома», а также карты от различных сотовых операторов. Продавец также предлагает экземпляры с изображениями животных Новосибирского зоопарка.

В описании указано, что среди карточек есть не только те, которые относятся к Новосибирску, и указана геолокация — площадь Пименова.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском блогер обратился к Путину из-за строительства школ и детсада в Краснообске.