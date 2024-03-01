В Новосибирске прокуратура проверяют информацию о стае бродячих собак

Прокуратура Октябрьского района начала проверку в связи со стаей бездомных собак в районе завода «Сибтехгаз».

Оценка мер, принятых МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», стоит перед ведомством.

В январе 2022 года экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о планах по строительству приюта для бездомных собак на левом берегу Оби, стоимость которого, вместе с разработкой проектно-сметной документации, оценивалась в 90 млн рублей. В феврале того же года начальник отдела госнадзора в сфере обращения с животными областного управления ветеринарии Александр Замиралов заявил о планах по строительству как минимум пяти межрайонных приютов для безнадзорных животных к 2027 году на территории Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продают коллекцию старых телефонных карт.