В Новосибирске собираются установить 70 остановок за 25 млн рублей

В Новосибирске на сумму 25 миллионов рублей планируется установить 70 новых остановок общественного транспорта.

По информации на портале госзакупок, власти в настоящее время ищут подрядчиков для выполнения работ. По условиям контракта, работы должны быть завершены до 14 июня текущего года. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения».

Новые остановки будут изготовлены из монолитного поликарбоната с остеклением с трех сторон. Они также будут оборудованы лавками и урнами для удобства пассажиров.

Заявки от компаний на выполнение работ принимаются до 12 марта. Пока неизвестно, где именно будут размещены новые остановки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у университета стоят автомобили силовиков.