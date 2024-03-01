В Новосибирске у университета стоят автомобили силовиков

Десятки военных автомобилей съехались рядом с зданием Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

Об этом сообщают очевидцы. Среди них были грузовики «Урал», иномарки, полицейские машины и автомобиль ДПС. Некоторые горожане также заметили черный BMW с государственными номерами.

Это скопление транспортных средств оказалось связано с торжественным мероприятием, посвященным дню образования Новосибирского военного института (НВИ) войск Национальной гвардии, которое проходило в зданиях университета.

Представители НГПУ отметили, что сотрудничество с НВИ обусловлено общими научными и творческими интересами, и что университет предоставил помещение для мероприятия, так как в их зале есть достаточно мест для 700 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прокуратура проверяет информацию о стае бродячих собак.