В Новосибирском педагогическом вузе откроют лабораторию БПЛА

В НГПУ откроют лабораторию беспилотных летательных аппаратов в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета, в этом году в вузе планируют открыть лабораторию беспилотных летательных аппаратов на базе технопарка «Кванториум».

Директор технопарка «Кванториум» имени Ю.Б. Румера НГПУ Сергей Старков отметил, что основная задача лаборатории — познакомить будущих педагогов с общими принципами работы беспилотных летательных аппаратов и научить их программировать.

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