В Томске рассказали о новых отставках чиновников

Мэр Томска Дмитрий Махиня объявил о предстоящих изменениях в составе городской администрации.

В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде – Томск» он подтвердил намерение произвести ряд новых увольнений и назначений в ближайшие месяцы.

Махиня отметил, что некоторые чиновники уже покинули свои должности из-за несостыковок в работе. Большинство руководителей и заместителей администрации остаются на своих местах. Однако он выразил намерение привлечь новые таланты, особенно из других регионов, инициировав новый кадровый конкурс. Махиня подчеркнул важность привлечения профессионалов, готовых работать на благо города.

В то же время мэр отметил, что муниципальная служба сейчас не является привлекательной отраслью из-за невысоких зарплат и высокого уровня ответственности. Он также сообщил о предстоящих вакансиях на ключевых постах в администрации, включая первого заместителя мэра, заместителя мэра по экономическому развитию, главу Кировского района, заместителей глав районов и начальников департамента.

Махиня подчеркнул, что процесс формирования команды продолжается, и ожидает, что в течение полугода состав администрации будет полностью сформирован.

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