Военный с необычным взглядом, которого заметили в ходе Послания Путина, оказался бойцом СВО

Он активно участвовал в огневом противостоянии, прикрывая продвижение собственных сил и наносил значительный ущерб противнику.

Прапорщик Сергей Токарь, ставший известным благодаря своему необычному взгляду в камеру во время трансляции Послания Владимира Путина к Федеральному собранию, оказался участником спецоперации. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным источника, во время выступления его жена прислала ему скриншот. Токарь сказал, что уже вместе с супругой посмеялись над этим кадром.

В ходе боевой операции Токарь проявил выдающееся мужество, лишившись руки во время столкновения с более крупным войском противника. Он активно участвовал в огневом противостоянии, прикрывая продвижение собственных сил и нанося значительный ущерб противнику. В ходе столкновения он получил ранение в результате взрыва мины, но продолжал выполнять свой воинский долг до эвакуации в военный госпиталь.

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