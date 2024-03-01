Житель Новосибирска занимался контрабандой леса

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Новосибирска по подозрению в контрабанде леса на сумму более 1,8 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основе материалов ФСБ. Подозреваемый организовал незаконный вывоз трех вагонов древесины через таможенную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, его имущество арестовано на сумму 2 миллионов рублей.

Следствие продолжает работу по данному делу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская прокуратура зафиксировала нарушения во время режима черного неба.