Житель Новосибирска занимался контрабандой леса

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Новосибирска по подозрению в контрабанде леса на сумму более 1,8 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено на основе материалов ФСБ. Подозреваемый организовал незаконный вывоз трех вагонов древесины через таможенную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза.
В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, его имущество арестовано на сумму 2 миллионов рублей.
Следствие продолжает работу по данному делу.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская прокуратура зафиксировала нарушения во время режима черного неба.