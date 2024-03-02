На свободу не выпустили: в Новосибирске прошло второе заседание по делу лжегазовиков

В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло второе заседание по существу о взрыве газа на улице Линейной — Ирине Урбах не удалось выйти на свободу.

Второе по счёту заседание по делу лжегазовиков в Заельцовском районном суде прошло в минувший четверг, 29 февраля. Однако процесс опять отложили: не явились свидетели и потерпевшие для допроса.

«Потерпевшие будут вызваны повторно. Заседание отложено до 11 часов 30 минут 14 марта 2024 года», — сообщили в Заельцовском районном суде.

Напомним, первое судебное заседание по существу по уголовному делу Евгения Кавуна и Ирины Урбах состоялось 20 февраля. Тогда в Заельцовский районный суд явились многие родственники погибших при взрыве газа. Было оглашено обвинение.

«Подсудимым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)»,

— говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.

Известно, что фигуранты не согласны с предъявленным обвинением. Кроме того, адвокат Ирины Урбах подавал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. Правозащитник требовал выпустить подзащитную под подписку о невыезде на время судебного разбирательства. Однако в изменении меры пресечения было опять отказано.