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общество

В Новосибирске суд оставил под стражей обвиняемую во взрыве газа Урбах

Фото В Новосибирске суд оставил под стражей обвиняемую во взрыве газа Урбах
Фото В Новосибирске суд оставил под стражей обвиняемую во взрыве газа Урбах

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске суд рассмотрел апелляционную жалобу Ирины Урбах, обвиняемой по делу о взрыве газа в доме на Линейной улице.

Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте обвиняемой по уголовному делу о взрыве и частичном обрушении дома на Линейной улице Ирины Урбах. Ранее она подала апелляционную жалобу на вердикт суда первой инстанции. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм, находящийся на процессе.

Напомним, 10 февраля СУ СКР по Новосибирской области предъявило обвинение Евгению Кавуну и Ирине Урбах. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

«...предъявлено обвинение 45-летней и 25-летнему жителям Омской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц)», — уточнили в СУ СКР по Новосибирской области.

Кавун и Урбах находятся в СИЗО по решению Центрального районного суда до 9 апреля текущего года.

Напомним, 9 февраля в Новосибирске, в доме №39 по улице Линейная, взорвался газ. Погибли 15 человек, в том числе двухлетняя девочка. Еще 39 оказались в больнице.

На днях стало известно, что сам дом, квартиры в нем и земельный участок выкупит муниципалитет. Затем дом будет снесен как не подлежащий восстановлению.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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