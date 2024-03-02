«Опаздывали на электричку»: подруга рассказала подробности гибели школьницы на станции «Матвеевка»

В Новосибирске 15-летняя девочка пыталась пробежать перед электричкой, чтобы успеть купить билеты, но попала под состав.

Подруга 15-летней Алины (имя изменено. — прим. Сиб.фм), погибшей под электричкой в Первомайском районе Новосибирска, рассказала Сиб.фм подробности трагедии. В момент инцидента, произошедшего днём 2 марта, девушка была рядом с подругой.

«Мы опаздывали на электричку. Она побежала покупать билет. Поезд уже подъезжал, она надеялась успеть — побежала через переход, но не рассчитала. Её сбили. Когда мужчина вытащил её из-под поезда, она была ещё жива. Умерла примерно в 12:10 в машине реанимации», — сообщила собеседница издания.

Следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«По предварительным данным, утром 2 марта 2024 года на остановочном пункте Матвеевка Западно-Сибирской железной дороги в Первомайском районе города Новосибирска при переходе через железнодорожные пути проходящим электропоездом травмирована несовершеннолетняя девочка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стали известны подробности убийства новорожденной девочки в Новосибирске.