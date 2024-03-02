Пару бизнесменов-новосибирцев осудят за паленые алкоголь и сигареты

В Новосибирске мужчина и женщина ожидают суда, их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствия, с марта 2019 года по август 2022 года Андрей Поцелуев и Светлана Ильченко покупали и хранили в частном доме немаркированную продукцию спиртосодержащую и табачную продукцию. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, сообщили в управлении судебного департамента региона.

В отношении пары возбудили уголовные дела по статьям о хранении и продаже немаркированной продукции в особо крупном размере, закупке, перевозке и продаже алкогольной продукции без лицензии.

Расследование завершено, материалы с его результатами направили в Куйбышевский районный суд. Дата заседания пока неизвестна.

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