Прокуратура проверяет информацию о бродячих собаках в Новосибирске

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по поводу появления стаи бездомных собак в районе завода «Сибтехгаз».

В рамках проверки оценят деятельность МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

В январе 2022 года бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил о планах по строительству приюта для бездомных собак на левом берегу Оби. Стоимость проекта, включая разработку документации, оценивалась в 90 млн рублей.

В феврале того же года начальник отдела госнадзора в области обращения с животными областного управления ветеринарии Александр Замиралов объявил о планах по строительству не менее пяти межрайонных приютов для безнадзорных животных к 2027 году на территории Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стали известны подробности пропажи 13-летней девочки в Новосибирске.