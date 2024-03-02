Сеть омских АЗС уходит Новосибирска

Омская сеть АЗС «ТопЛайн» прекращает работу в Новосибирске.

Об этом представители компании сообщили в Telegram-канале. Автозаправочные станции полностью закроются уже в апреле. Две из пяти заправок уже не работают, еще три прекратят обслуживать автомобилистов 10 и 11 марта, 4 апреля. Клиентам рекомендуют потратить заработанные бонусные баллы, пока сеть не ушла из города.

Компания «ТопЛайн» принадлежит семье омских бизнесменов Фридманов. АЗС организации пришли на рынок Новосибирска всего три года. Причины закрытия пока неизвестны.

Ранее мы рассказывали, что «Лукойл» хочет отсудить 150 млн рублей у недобросовестных владельцев автозаправок в Новосибирской и Самарской областях. Компания подала несколько исков, требуя взыскания денег за незаконное использование ее бренда.