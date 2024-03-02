сегодня
02 марта, 05:55
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня
02 марта, 05:55
пробки
0/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня 04:00
общество

Следком опубликовал фото из квартиры в Новосибирске, где забили новорожденную девочку до смерти

Фото: СУ СК по НСО

По информации следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, было предъявлено обвинение женщине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери.

В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение. Суд, по ходатайству следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данному уголовному делу продолжаются следственные действия.

Фото Следком опубликовал фото из квартиры в Новосибирске, где забили новорожденную девочку до смерти 2

23 декабря прошлого года в квартире в Первомайском районе Новосибирска обвиняемая, пытаясь успокоить ребенка, взяла его за ноги и несколько раз ударила головой о каркас дивана, в результате чего у ребенка была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где 27 февраля 2024 года скончалась от полученных травм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в