В Новосибирске появилось видео спасения 9-летнего мальчика

В пятницу, 1 марта, спасатели МАСС помогли выйти из дома в Новосибирске 9-летнему мальчику. Его мама закрыла и ушла на два дня.

История в первый весенний день произошла на улице Сиреневая в Новосибирске. Соседи сообщили, что ребёнок кричит за стеной о помощи. Сотрудники Муниципальной Аварийно-спасательной службы тут же отправились на указанный адрес.

Спасателям пришлось перебираться в квартиру с балкона на верхнем этаже. После этого удалось открыть дверь в квартире.

«Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает, — сообщили в МАСС. — Ребёнку 2015 года рождения была оказана психологическая помощь до передачи его сотрудникам полиции».

Инспекторы ПДН тоже начали свою работу. Мать мальчика была установлена и задержана. Как выяснилось, семья несколько дней назад переехала из соседнего региона. Непутёвой мамаше грозит административная ответственность.