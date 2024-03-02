В Новосибирске прокуроры проверят мать, закрывшую сына на двое суток

Всесторонняя проверка ждёт семью в Новосибирске, где мать закрыла сына одного дома, и ушла из дома на двое суток.

Все ведомства проводят проверку после инцидента с закрытым на улице Сиреневой 8-летним мальчиком. Соседи услышали, что ребёнок просит о помощи и вызвали спасателей МАСС.

«Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает, — сообщили в МАСС. — Ребёнку 2015 года рождения была оказана психологическая помощь до передачи его сотрудникам полиции».

Как выяснили сотрудники ПДН, в квартире ребёнку даже нечего было поесть. Сама мать вскоре объявилась. Ей 30 лет, не прошло и месяца, как семья перебралась в Новосибирск из соседнего Кузбасса. К проверке присоединились и прокуроры.

«В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних,

- сообщили в прокуратуре Новосибирской области. –Кроме того, проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой на контроле в прокуратуре».

Известно, что семью не успели поставить на учёт, так как мать никого не предупреждала о переезде. Сейчас ей грозит административная ответственность.

По данным Сиб.фм, мать сказала ребёнку, что ушла в магазин, после чего пропала. Со слов мальчика, подобные ситуации уже происходили ранее.