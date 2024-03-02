В Новосибирске сгорел частный дом

В Кировском районе Новосибирска загорелся частный дом.

У постройки обрушилась крыша, была угроза перехода огня на соседние здания, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в 5-м Чукотском переулке. Хозяева не пострадали, они были дома и смогли самостоятельно эвакуировать машину из стоящего рядом гаража.

Напомним, по данным пресс-центра мэрии Новосибирска, за первые два месяца 2024 года число пожаров в городе увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году произошло 266 возгораний, в то время как в 2023 году их было 212. Особенно заметно увеличение пожаров в частном секторе: 141 случай против 95 в январе-феврале прошлого года. Количество пострадавших также увеличилось, составив 27 человек в сравнении с 25 за аналогичный период прошлого года. Мэрия также приводит сравнительную статистику пожаров по различным категориям жилого сектора, отмечая увеличение числа случаев в многоквартирных домах, индивидуальных домах, надворных постройках и садоводческих товариществах.