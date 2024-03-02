В Новосибирске у НГПУ заметили автомобили силовиков

Военные транспортные средства собрались возле Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) вчера, 1 марта.

Среди них были грузовики «Урал», иномарки, полицейские автомобили и машина ДПС, а также черный BMW с государственными номерами.

Это скопление машин связано с торжественным мероприятием, посвященным дню образования Новосибирского военного института (НВИ) войск Национальной гвардии. Мероприятие проходило в зданиях НГПУ, которые предоставили свои помещения для этого случая.

Представители университета подчеркнули важность сотрудничества с НВИ в рамках общих научных и творческих интересов. Университет обеспечил необходимое пространство для проведения мероприятия, где могли собраться около 700 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на 7 месяцев ограничат движение по Октябрьскому мосту.