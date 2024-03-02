В Новосибирске выросло количество жалоб на шум в подвалах жилых домов

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о росте жалоб на шум в домах из-за коммунального оборудования.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за 2023 год поступило 478 обращений по поводу громких, раздражающих звуков. Эта цифра за последнее время выросла, и жалуются чаще жители высотных домов.

«Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий стала 31 жалоба на тепловые пункты и насосное оборудование в подвалах домов, а также на системы вентиляции. В результате проверок 8 жалоб подтвердились», – сообщила BFM-Новосибирск заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

Не все жалобы подтверждаются, так как в некоторых случаях показатели децибелов превышены не были. Их измеряют специальными шумомерами-виброметрами. Их в Новосибирске не более десяти, и они постоянно в работе.

В случае если жалоба подтверждается, то собственник оборудования должен изменить параметры. Если это не будет сделано, то должностное лицо ждёт штраф в размере 5 000 рублей, а юридическое – 10 000.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, куда нужно жаловаться новосибирцам на шумных соседей, и как правильно зафиксировать правонарушение.