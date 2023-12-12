Госдума: на шумных соседей нужно жаловаться в органы внутренних дел

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, куда нужно обращаться, если соседи шумят в неурочное время.

Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, рассказала, что на шумных соседей необходимо жаловаться в органы внутренних дел.

В России действует закон «О тишине», в рамках которого нельзя громко слушать музыку, сверлить стены, включать телевизор на полную громкость и другое с 23:00 до 7:00. Если же соседи нарушают этот закон, то их ждет предупреждение или штраф до двух тысяч рублей.

Проводить ремонтные работы можно только в дневные часы с 9:00 до 19:00 с перерывом в «тихий час» с 13:00 до 15:00. В воскресенье или в праздничные нерабочие дни делать ремонт запрещено. Под исключение иногда попадают новостройки, где такие работы могут выполняться в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию.

Напомним, что по всей России временно приостановлена база ГИБДД.