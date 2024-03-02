В Новосибирске за 58 млн продают фэншуй-квартиру с сильным номером на 13 этаже

В престижном жилищном комплексе Новосибирска продают трехкомнатную квартиру за 58 млн рублей.

Дом 2020 года постройки находится в Заельцовском районе, объявление на сайте N1 опубликовали 1 марта.

Квартира расположена на 13 этаже, но ее номер, отмечает продавец, — самое сильное число в нумерологии (какое именно — не сообщается). Жилье сделано строго по законам баланса фэншуй, говорится в публикации, что благоприятствует развитию и процветанию хозяев во всех сферах жизни.

«Квартира очень солнечная! Интерьер в стиле неоклассики, представляет собой гармоничное сочетание классических элементов декора с современными решениями, создающее атмосферу изысканности, комфорта и баланса», — описывает недвижимость продавец.

Ранее мы рассказывали, что на левом берегу Новосибирска выставлена на продажу самая дорогая квартира за 45 миллионов рублей.