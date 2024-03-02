В Новосибирске за неделю в третий раз побит рекорд посещаемости соревнований ХК МХЛ

Вновь в Новосибирске установлен рекорд по посещаемости соревнований хоккейных команд МХЛ – за последнюю неделю он обновился трижды.

Как сообщает пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги, новый рекорд был установлен на матче между «Сибирскими Снайперами» и «Кузнецкими Медведями». Посмотреть этот ледовый поединок пришли 9109 человек, в то время, как максимальная вместимость нового ЛДС «Сибирь-Арена» составляет около 10,5 тысячи зрителей.

Напомним, рекорд в геометрической прогрессии обновляется с 23 февраля. Тогда матч «Снайперов» против «Ирбиса» посетили 7414. Второй рекорд также был связан с «Ирбисом» — эту игру посетили 8028.

Между тем, предыдущий рекорд посещаемости МХЛ держался 13 лет. Его не могли побить с 2010 года, когда его установили в Магнитогорске. Тогда матч «Стальных Лис» и «Кузнецких Медведей» собрал 7200 болельщиков.