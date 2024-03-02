В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием китайского кроссовера

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП: после столкновения китайского кроссовера и «Тойоты» погиб пассажир последнего автомобиля.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 марта, в Болотнинском районе. Кроссовер "Джили Монджаро" под управлением 36-летнего водителя ехал по трассе Р-255 «Сибирь» в Кемеровскую область. Улучшив момент, водитель пошёл на обгон, но в этот момент по своей полосе двигался 25-летний водитель за рулём " Тойоты Карины".

«В результате происшествия на месте погиб пассажир автомобиля "Тойота", мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован. Характер травм уточняется, — сообщают в УГИБДД по Ноовсибирской области.

- Пассажир " Джили", мальчик 2016 года рождения, находился в детском кресле, характер травм уточняется».

Хотя с момента ДТП прошло уже несколько часов, автоинспекторы ещё работают на месте страшной аварии. Пострадавших увезли в ближайшие больницы.

Также напомним, что вчера, в пятницу, 1 марта, встало кольцо на площади Калинина из-за крупной аварии, в которой были задействованы троллейбус и фура.