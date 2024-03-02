В НСО «замороженный» маслосырзавод достроят к 2025 году

Обозначены сроки завершения строительство маслосырзавода, возводимого в Маслянинском районе Новосибирской области.

Напомним, стройка остановилась в 2021 году и возобновилась только в мае прошлого. В региональном Минсельхозе сообщили, что объект планируют завершить к 2025 году.

Завод рассчитан на переработку 1150 тонн молока в сутки. Власти региона не раз говорили, что проект важен для аграриев, потому как способен решить проблемы производителей молока. Сейчас сырье направляют в другие регионы.

Маслосырзавод подрядчик должен был сдать в 2020 году, но был вынужден «заморозить» работы.

Ранее мы рассказывали, что под Новосибирском готовится к открытию молокоперерабатывающий завод.