«Внесён в чёрные списки баров»: Ксения Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска

Российская телеведущая Ксения Собчак решила раскритиковать новосибирского блогера Влада Пушкина, потребовавшего закрыть бар с трансвеститами. Журналистка крайне негативно высказалась о 18-летнем юноше.

Молодой человек, который сам себя окрестил «будущий мэр», попал под прессинг общественности после того, как обратился к » главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной. Блогер попросил общественного деятеля закрыть бар «Элтон», где мужчины переодеваются в женские платья и устраивают развратные танцы.

Дальше Влад Пушкин разошёлся и начал учить и журналистов, что им делать в своей общественной деятельности. Подписчики же обрушились на «будущего мэра» с гневными комментариями, напомнив, что в этих барах он сам тусовался и пил шампанское. После этого блогер предпочёл покинуть информационное пространство.

«Видеоролик я снимал только по собственной инициативе, и не стоит к этому привлекать друзей, знакомых, творческие объединения, какие-либо команды, активистские организации и промо-группы. Они совершенно были не в курсе того, что я запланировал снимать этот видеоролик»,

— отметил Влад Пушкин.

А вот Ксения Собчак деятельностью юноши напротив заинтересовалась и высказалась крайне негативно в своём YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Новосибирск, скажите, вообще, по секрету: а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит уже не на первое заведение. Он даже внесён в черные списки всех баров города», — вопрошает теледива.

Ксения Собчак также оказалась посвящённой и в политические вкусы новосибирцев. Она заявила, что Влада Пушкина никто не хочет видеть мэром столицы Сибири, да и в принципе.