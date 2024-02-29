Новосибирский блогер Пушкин начал давать советы журналистам

Скандальный блогер Влад Пушкин после попытки закрыть бар «Элтон» посоветовал СМИ разобраться в ситуации.

«Видеоролик я снимал только по собственной инициативе, и не стоит к этому привлекать друзей, знакомых, творческие объединения, какие-либо команды, активистские организации и промо-группы. Они совершенно были не в курсе того, что я запланировал снимать этот видеоролик», — сказал парень.

Напомним, ранее блогер начал требовать закрыть ряд баров в Новосибирске, где, по его мнению, мужчины наряжаются в женщин и делают прочие непристойности. В частности, речь идет про «Элтон» и «Небар».

После публикаций в соцсетях на Пушкина его подписчики обрушили шквал негодования, напомнив, как он сам тусовался — пил шампанское, стоя на коленях, обнимал друга ногами. После хейта и угроз расправой молодой человек заявил, что покидает «тусовочную тему»