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проиcшествия

Автобус и три легковых авто столкнулись в Ленинском районе Новосибирска

Фото: АСТ-54

На левом берегу Новосибирска произошло ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей.

Пассажирский автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Ленинском районе Новосибирска, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Инцидент произошёл на пересечении улиц Титова и Пермской.

На месте работают экстренные службы.

Очевидцы сообщили, что в аварии есть пострадавший. Комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Напомним, ранее было опубликовано видео смертельного ДТП с Toyota под Новосибирском.

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Александр Борисов
журналист

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