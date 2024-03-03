«Бизнесмен» оскорбил женщин Новосибирска предложением на 8 Марта

В Новосибирске появилось оскорбительное предложение к 8 Марта, которое вызвало волну осуждения.

Местный «бизнесмен» по имени Юрий предложил свои услуги одиноким женщинам, обещая подарить им подарки, которые они сами купят. Объявление с нескромными запросами было найдено на популярной платформе, пишет VN.ru.

Согласно предложению, за 15 тысяч рублей Юрий может подарить женщине современный смартфон, который она сама купила. За 25 тысяч рублей он готов торжественно вручить ей ее собственный автомобиль. Также можно приобрести услуги Юрия на целый день.

Однако многие сибирячки не приняли такое предложение, так как они знают, что истинный смысл праздника заключается в борьбе за равноправие.

Напомним, Ксения Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска.