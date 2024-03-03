Ксения Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска

Журналистку возмутило поведение новосибирского блогера, который донёс на одно из заведений города.

Российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак остро высказалась о 18-летнем блогере из Новосибирска Владиславе Пушкине, который претендует на роль «будущего мэра» города.

На своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она поделилась своими мыслями по этому поводу: «Новосибирск, скажите, а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит не на первое заведение, и внесен в черные списки всех баров города».

Пушкин ране обратился к депутату Екатерине Мизулиной, попросив её принять меры в отношении новосибирского бара «Элтон». Депутат 27 февраля опубликовала обращение Пушкина и заявила о предстоящем обращении в правоохранительные органы для проверки указанного заведения.

После скандального заявления на самого Пушкина поступил донос, писал ранее Сиб.фм. Блогер решил уйти из «тусовочной темы» на фоне критики его поступка.