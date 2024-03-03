Депутат Госдумы назвал условие для блокировки «Википедии» в России

«Википедию» могут заблокировать на территории России на фоне закона о запрете популяризации VPN.

В России возможна блокировка «Википедии» из-за нового закона о запрете популяризации VPN, заявил Антон Горелкин, зампред комитета Государственной Думы по информационной политике.

Он отметил, что «Руниверсалис» правильно обратил внимание на статью на Википедии, которая не только описывает способы обхода блокировок, но и рекомендует их использовать. По мнению Горелкина, содержание этой статьи соответствует критериям для блокировки, установленным Роскомнадзором. Парламентарий также отметил, что есть и другие претензии к Википедии, на которые уже были вынесены судебные решения, что дает основания для ее блокировки.

Однако Горелкин подчеркнул, что важно избежать «резкого дискомфорта» у пользователей. Он также отметил, что большая часть ценной информации с Википедии уже была продублирована на российских интернет-ресурсах, таких как «БРЭ», «Рувики» и «Руниверсалис». Сейчас необходимо разработать техническое решение, чтобы при переходе по ссылке на статью Википедии пользователю предлагалось открыть ее безопасную версию на одном из российских аналогов. Этот алгоритм уже разрабатывается экспертами РОЦИТ.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта 2024 года в России будет запрещена популяризация VPN-сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным сайтам.