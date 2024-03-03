сегодня
03 марта, 15:38
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня
03 марта, 15:38
пробки
3/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 91.33 | eur 98.72
сегодня 13:49
общество

Из-за опасного лифта УК оштрафовали на 150 тысяч в новосибирской многоэтажке

Фото: freepik

В новосибирской многоэтажке был обнаружен опасный лифт — УК оштрафовали на 150 тысяч.

Жильцы дома на улице Есенина пожаловались в прокуратуру на изношенный лифт в доме по адресу на улице Есенина 12/2. После чего Сибирское управление Ростехнадзора совместно с прокуратурой Новосибирской области провело проверку в отношении управляющей компании “Изумрудный город”.

В результате чего было обнаружено множество нарушений в лифте.

“В лифте не обеспечено наличие средств для безопасной эвакуации людей, отсутствовала двусторонняя переговорная связь в случае ЧП, неисправно освещение кабины, изношены тяговые канаты”, ― уточнили в Ростехнадзоре.

Сейчас управляющую компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске поймали напавшего на женщину в лифте грабителя.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в